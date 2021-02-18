Главный тренер «Спартака» удивлен позднему началу матча с «Динамо»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско во время пресс-конференции ответил на вопрос о возможном переносе матча 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России против «Динамо».

«Есть регламент. Насколько я знаю, арбитры примут решение непосредственно перед игрой. Сейчас мы тренируемся без проблем. Если будет возможность, мы хотим играть. Конечно, здоровье игроков первостепенно. Матч в 19 часов. Странно, что нельзя сыграть в 14 или 15 часов. Но я понимаю, что тут вопросы телевидения, да и болельщики хотят посмотреть. Но вот я сейчас вышел без куртки на улицу — на солнце вообще нет холода», — сказал Тедеско.

20 февраля «Спартак» в гостях сыграет против «Динамо» в 1/8 финала российского кубка, начало игры — в 19.30 по московскому времени.

(Артем Калинин)