«Тамбов» сообщил «Локомотиву», что открыл заявку и приедет на кубковый матч
15:59
По информации «СЭ», 19 февраля «Тамбов» сообщил «Локомотиву», что открыл заявку и приедет на матч 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России, который состоится в Москве.
Ранее стало известно, что клуб продолжит выступления в Тинькофф РПЛ в сезоне-2020/21. Клуб в ближайшее время получит средства для того, чтобы погасить долги и продолжить участие в матчах премьер-лиги.
Матч 1/8 финала Кубка России «Локомотив» — «Тамбов» состоится в воскресенье, 21 февраля. Начало — в 17.00 (мск).
(Вячеслав Короткин)
Материалы сюжета: БЕТСИТИ Кубок России-2020/21. 1/8 финала
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