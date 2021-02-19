«Тамбов» сообщил «Локомотиву», что открыл заявку и приедет на кубковый матч

По информации «СЭ», 19 февраля «Тамбов» сообщил «Локомотиву», что открыл заявку и приедет на матч 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России, который состоится в Москве.

Ранее стало известно, что клуб продолжит выступления в Тинькофф РПЛ в сезоне-2020/21. Клуб в ближайшее время получит средства для того, чтобы погасить долги и продолжить участие в матчах премьер-лиги.

Матч 1/8 финала Кубка России «Локомотив» — «Тамбов» состоится в воскресенье, 21 февраля. Начало — в 17.00 (мск).

(Вячеслав Короткин)