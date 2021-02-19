В «Динамо» рассказали, будет ли перенесен субботний матч со «Спартаком»

Погодно-климатические условия проведения кубковых матчей субботы в Москве последнюю неделю вызывают живой интерес у болельщиков. Многие по-прежнему не определились — идти на стадион или же не рисковать.

Так состоится в итоге завтра первое московское дерби 2021 года — встреча 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России «Динамо» — «Спартак»?

С этими вопросом «СЭ» обратился к принимающему матч клубу.

Павел Пивоваров, генеральный директор «Динамо»: «Мы обращались по поводу переноса матча, но РФС принято решение проводить игру по регламенту, не делая исключений. Поэтому готовимся к встрече в штатном режиме и ждем наших болельщиков. Прогноз на завтра -10 и это позволяет рассчитывать на то, что игра состоится. Матч будет интересным. Надеюсь, что холод не станет препятствием для мощной поддержки нашей команды».

(Константин Алексеев)