Шварц оценил трансфер Хендрикса в «Спартак»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц 19 февраля на пресс-конференции накануне матча 1/8 финала Кубка России против «Спартака» рассказал о сопернике.

— Насколько Хендрикс изменил игру «Спартака»?

— Он играет в центре поля. Не знаю, как он сможет изменить «Спартак» относительно именно игры завтра. Посмотрим, кто выйдет у «Спартака».

— Есть ли у вас уже список пенальтистов?

— У нас есть список пенальтистов, которые подойдут к мячу, но мы надеемся на основное время.

— 50% болельщиков от вместимости стадиона сможет прийти на игру. Как это скажется на вас?

— Для нас важно, что мы будем играть при своих болельщиках. Мы играем для каждого из них! Для нас важный фактор, что они придут завтра.

Матч «Динамо» — «Спартак» состоится в субботу, 20 февраля. Начало — в 19.30 (мск). Согласно регламенту проведения турнира, встреча может быть перенесена по просьбе одной из команд, если температура воздухе ниже 15 градусов.