Талалаев ошибочно не отбыл дисквалификацию в Кубке. Кто виноват — «Балтика» или РФС?

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев получил две желтые карточки в играх 1-го и 4-го туров группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России с «Акроном» (1:2) и ЦСКА (1:1, пенальти — 10:9), но по непонятным причинам продолжил выполнять свои обязанности в матче 5-го тура с «Акроном» (3:0).

Таким образом, он не отбыл дисквалификацию, которая в этом турнире в соответствии со статьей 15 дисциплинарного регламента РФС автоматически накладывается за два предупреждения, вынесенные в двух разных встречах.