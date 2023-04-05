Андреев — о Смолове: «Любое оскорбление в адрес журналиста недопустимо»
Бывший глава комитета по этике РФС Семен Андреев высказался о возможном наказании форварда «Динамо» Федора Смолова за оскорбление журналиста в микст-зоне после поражения от «Акрона» в полуфинале Пути регионов FONBET Кубка России (0:0, пенальти — 1:4).
— Если в протокол занесено [оскорбление журналиста], и официальные люди это подтвердят, то, естественно, комитет по этике может рассматривать, — приводит «РБ Спорт» слова Андреева.
— Что может грозить Смолову?
— Замечание, штраф. Есть широкая палитра санкций.
— Как вы считаете, это серьезное нарушение — назвать журналиста клоуном?
— Считаю, что любое оскорбление в адрес журналиста недопустимо.
В текущем сезоне Смолов провел 23 матча за «Динамо», забил 9 голов и сделал 5 результативных передач. Его контракт с московским клубом рассчитан до лета 2024 года.