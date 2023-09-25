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Сегодня, 15:35

Суперфинал FONBET Кубка России состоится 2 июня 2024 года

Алина Савинова
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Трофей Кубка России.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Стала известна дата проведения FONBET суперфинала Кубка России. Решающий матч Кубка страны сезона-2023/24 пройдет 2 июня 2024 года, сообщается на официальном сайте РФС.

Место проведения Суперкубка будет определено позднее.

Финальный матч плей-офф Пути РПЛ должен состояться 30 апреля — 2 мая, а проведение решающей игры Пути регионов запланировано на 14-16 мая.

В текущем сезоне Кубок России поделен на Путь РПЛ, в котором выступают команды из высшего дивизиона, и Путь регионов, в котором играют команды остальных дивизионов и клубы, вылетевшие из Пути РПЛ.

Источник: https://rfs.ru/cup/tournament/matches
Футбол
Кубок России
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