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Масалитин: «Не хочется, чтобы сказка 2Drots в Кубке России закончилась»

Алина Савинова
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Бывший нападающий ЦСКА и «Спартака» Валерий Масалитин поделился ожиданиями от дальнейшего выступления медийного клуба 2Drots в FONBET Кубке России.

«Конечно, не хотелось бы, чтобы сказка 2Drots закончилась. Не скажу, что «Химки» — непроходимая команда. Ну и хочется, чтобы эта медийная команда немножко пошумела, навела какой-то порядок в нашем футболе. Потому что ну куда это годится, что какие-то медийные команды обыгрывают вторую лигу?! Причем по игре обыгрывают! Вот и пожалуйста — при должной отдаче, работе и мастерстве тренеров и футболистов, становится понятно, что они могут играть с профессионалами. Вот это, конечно, вызывает удивление», — цитирует Масалитина «Газета.Ru».

В 4-м раунде Пути регионов FONBET Кубка России медийная команда сыграет с клубом из первой лиги — «Химками». Игра пройдет 28 сентября и начнется в 16.30 по московскому времени.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/09/23/21349303.shtml
Валерий Масалитин
Футбол
Кубок России
ФК 2Drots
ФК Химки
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