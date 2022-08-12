«Амкал» может сыграть с «Тверью» в втором раунде БЕТСИТИ Кубка России, 2DROTS — с «Текстильщиком»

Новый розыгрыш БЕТСИТИ Кубка России стартует 16 августа. Первыми в борьбу вступят любительские команды.

Стала известная сетка первых матчей турнира. Клуб блогеров «Амкал» в случае победы в первом раунде над «Зорким» должен будет далее сыграть с командой «Тверь».

Еще одна команда блогеров — 2DROTS — в первом раунде играет с «Чертаново». Победитель этой пары выходит на «Текстильщик» из Иваново.