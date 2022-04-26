Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Футбол
БЕТСИТИ Кубок России

Сегодня, 15:08

Стали известны даты полуфинальных кубковых матчей «Динамо» — «Алания» и «Спартак» — «Енисей»

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Читать «СЭ» в
Кубок России.
Фото РФС

По данным «СЭ», в РФС определились с датами полуфинальных матчей БЕТСИТИ Кубка России: встреча «Динамо» — «Алания» пройдет 10 мая, «Спартак» — «Енисей» — 11 мая.

Изначально в календаре для полуфинала Кубка предусматривались даты 11 и 12 мая, однако это создавало неудобство для «Динамо» и «Спартака», у которых игры в Тинькофф РПЛ были назначены на 6 и 7, а также на 14 и 15 мая.

В РФС поддерживают идею об изменении дат полуфинальных матчей. Для проведения игры «Динамо» с «Аланией» 10 мая игру владикавказской команды с «Нефтехимиком» в Олимп-ФНЛ необходимо будет перенести с 7 на 6 мая.

Финал БЕТСИТИ Кубка России запланирован на 29 мая.

Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
ФК Алания (Владикавказ)
ФК Динамо (Москва)
ФК Енисей
ФК Спартак (Москва)
0
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
Кто круче — Валиева с Трусовой или американец Чен? Какой максимально возможный балл в женском одиночном катании?
Чеченскому боксеру, другу Кадырова, предлагают выступать под канадским флагом. Бетербиев перед мучительным выбором
Материалы сюжета: БЕТСИТИ Кубок России: 1/2 финала
Полуфинальный матч БЕТСИТИ Кубка России между «Спартаком» и «Енисеем» пройдет 11 мая
КДК РФС даст оценку действиям Ваноли, бросившего бутылку в сторону болельщицы ЦСКА
Ребров оценил шансы «Спартака» на победу в БЕТСИТИ Кубке России
Сможет ли «Спартак» помешать «Динамо» выиграть БЕТСИТИ Кубок России?
Билялетдинов: «Не факт, что «Динамо» и «Спартак» сойдутся в финале БЕТСИТИ Кубка России»
Титов: «По качеству футбола «Енисей» и «Алания» не уступают «Спартаку» и «Динамо». Фаворита в БЕТСИТИ Кубке России нет»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Полуфинальный матч БЕТСИТИ Кубка России между «Спартаком» и «Енисеем» пройдет 11 мая
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости