Стали известны даты полуфинальных кубковых матчей «Динамо» — «Алания» и «Спартак» — «Енисей»

По данным «СЭ», в РФС определились с датами полуфинальных матчей БЕТСИТИ Кубка России: встреча «Динамо» — «Алания» пройдет 10 мая, «Спартак» — «Енисей» — 11 мая.

Изначально в календаре для полуфинала Кубка предусматривались даты 11 и 12 мая, однако это создавало неудобство для «Динамо» и «Спартака», у которых игры в Тинькофф РПЛ были назначены на 6 и 7, а также на 14 и 15 мая.

В РФС поддерживают идею об изменении дат полуфинальных матчей. Для проведения игры «Динамо» с «Аланией» 10 мая игру владикавказской команды с «Нефтехимиком» в Олимп-ФНЛ необходимо будет перенести с 7 на 6 мая.

Финал БЕТСИТИ Кубка России запланирован на 29 мая.