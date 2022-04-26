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Полуфинальный матч БЕТСИТИ Кубка России между «Спартаком» и «Енисеем» пройдет 11 мая

Анна Горшкова
Корреспондент
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Директор «Енисея» Алексей Ивахов сообщил, что матч 1/2 финала БЕТСИТИ Кубка России со «Спартаком» пройдет 11 мая.

«Со стороны «Спартака» пришло письмо о том, не возражаем ли мы, если матч состоится 11 мая, мы не возражаем, — цитирует Ивахова ТАСС. — Нас эта дата устраивает, несмотря на наш плотный график в Олимп-ФНЛ».

Встреча между командами пройдет в Москве. Изначально полуфинальный матч должен был состоятся 12 мая. Однако это создает неудобное расписание для «Спартака», у которых встречи РПЛ назначены на 7 и 15 мая.

В другом полуфинальном матче турнира встретятся «Динамо» и «Алания».

В четвертьфинале БЕТСИТИ Кубка России «Спартак» на выезде со счетом 1:0 обыграл ЦСКА, «Енисей» дома победил «Рубин» (3:1).

Источник: https://tass.ru/sport/14478857
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