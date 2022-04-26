Финал БЕТСИТИ Кубка России пройдет в «Лужниках»

Финал БЕТСИТИ Кубка России пройдет в «Лужниках», сообщает пресс-служба турнира.

Решающий матч состоится 29 мая.

В полуфинальных матчах Кубка России встретятся «Динамо» — «Алания» и «Спартак» — «Енисей». Игры пройдут 10 и 11 мая соответсвенно.

Вместимость стадиона «Лужники» — 81 тысяча зрителей. В предыдущий раз финал Кубка России проходил на арене в 2007 году. Тогда, «Локомотив» и футбольный клуб «Москва» сыграли в основное время нулевую ничью, а в дополнительное время победу железнодорожникам принес гол Гарри О'Коннора.

Москва примет финал турнира впервые с 2008 года — тогда на стадионе «Локомотив» в Черкизове ЦСКА обыграл пермский «Амкар» в серии пенальти.