Жиго поздравил «Спартак» с победой в Кубке России: «Красно-белые должны брать трофеи каждый сезон!»

Бывший защитник «Спартака» Самюэль Жиго в комментарии для «СЭ» поздравил свой бывший клуб с победой над «Краснодаром» (1:1; пенальти — 4:3) в суперфинале Кубка России.

«Поздравляю «Спартак» с завоеванием Кубка! Очень люблю этот клуб и его болельщиков, которые всегда и везде рядом с командой и поддерживают ее в каждом матче.

«Спартак» — навсегда часть меня! Очень рад завоеванию еще одного трофея. Это очень важно. Красно-белые должны завоевывать трофеи каждый сезон. Для себя, своей истории и самых лучших в мире болельщиков!» — сказал Жиго «СЭ»

Жиго выступал за Спартак с 2018 по 2022 год. Вместе с командой в 2022 году он выиграл Кубок России. В решающем матче красно-белые со счетом 2:1 обыграли московское Динамо.