Костомаров — о победе «Спартака» в Кубке России: «Фантастическая атмосфера, все игроки были счастливы»

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров в разговоре с «СЭ» отреагировал на победу «Спартака» в суперфинале FONBET Кубка России против «Краснодара» (1:1, пенальти — 4:3).

«Все было красиво, масштабно, много болельщиков — круто. Мне все понравилось. Атмосфера была фантастической! В футболе я не сильно за кого-то переживаю, но поскольку мои любимые цвета — это красный, белый, черный, то поэтому поддерживал «Спартак». Эмоции игроков? Не знаю, я с ними не общался в тот вечер. Но уверен, все были счастливы», — сказал Костомаров «СЭ».

«Спартак» выиграл Кубок страны в 15-й раз в истории (с учетом Кубка СССР). У «Краснодара» три поражения в трех финалах.

