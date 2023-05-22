Кордоба назвал очень сложным формат FONBET Кубка России

Форвард «Краснодара» Джон Кордоба поделился мнением о формате FONBET Кубка России в сезоне-2022/23.

«Очень сложно! Как я понял, мы уже в полуфинале (разговор состоялся до победы над «Уралом» в финале Пути регионов. — Прим. «СЭ»). Поэтому нужно максимально сконцентрироваться и выходить в большой финал. В каждом матче Кубка нам так или иначе нужна только победа», — цитирует игрока Sport24.

11 июня «Краснодар» сыграет в суперфинале FONBET Кубка России с ЦСКА.