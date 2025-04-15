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15 апреля, 08:30

«Спартак» — «Урал»: трансляция матча Кубка России начнется в 20.15 мск

«Спартак» примет «Урал» в матче Пути регионов Кубка России
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Спартак» примет «Урал» в матче первого этапа полуфинала Пути регионов FONBET Кубка России во вторник, 15 апреля. Игра пройдет на «Лукойл Арене» в Москве, начало — в 20.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча в Тушино. Основные события игры «Спартак» — «Урал» можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

FONBET Кубок России. Путь регионов. Плей-офф.
15 апреля, 20:30. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
3:0
Урал

В прямом эфире игру покажет канал «Матч ТВ». Трансляция начнется за 15 минут до стартового свистка, будет также доступна на сайте matchtv.ru и на онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko».

В предыдущем раунде Пути регионов Кубка России «Спартак» победил «Акрон» (3:2), а «Урал» обыграл «Рубин» (1:0). Победитель выйдет во второй этап полуфинала и сыграет с проигравшим в полуфинале Пути РПЛ «Динамо» — ЦСКА.

Футбол
Кубок России
ФК Спартак (Москва)
ФК Урал
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