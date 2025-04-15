«Спартак» примет «Урал» в матче первого этапа полуфинала Пути регионов FONBET Кубка России во вторник, 15 апреля. Игра пройдет на «Лукойл Арене» в Москве, начало — в 20.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча в Тушино. Основные события игры «Спартак» — «Урал» можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

FONBET Кубок России. Путь регионов. Плей-офф.

15 апреля, 20:30. Лукойл Арена (Москва)

В прямом эфире игру покажет канал «Матч ТВ». Трансляция начнется за 15 минут до стартового свистка, будет также доступна на сайте matchtv.ru и на онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko».

В предыдущем раунде Пути регионов Кубка России «Спартак» победил «Акрон» (3:2), а «Урал» обыграл «Рубин» (1:0). Победитель выйдет во второй этап полуфинала и сыграет с проигравшим в полуфинале Пути РПЛ «Динамо» — ЦСКА.