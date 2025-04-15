«Локомотив» примет «Ахмат» в матче первого этапа полуфинала пути регионов FONBET Кубка России во вторник, 15 апреля. Игра пройдет на «РЖД Арене» в Москве, начало — 18.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи в Черкизове. Основные события игры «Локомотив» — «Ахмат» можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

FONBET Кубок России. Путь регионов. Плей-офф.

15 апреля, 18:00. РЖД Арена (Москва)

В прямом эфире игру покажет канал «Матч ТВ». Трансляция начнется за полчаса до игры и будет также доступна на сайте matchtv.ru и на онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko».

Во втором этапе четвертьфинала Пути регионов Кубка России «Локомотив» победил махачкалинское «Динамо» (2:1), а «Ахмат» — «Краснодар» (2:1). Победитель этого матча во втором этапе полуфинала встретится с програвшим в полуфинальной паре Пути РПЛ «Зенит» — «Ростов».