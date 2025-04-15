«Локомотив» и «Ахмат» встретятся в матче Пути регионов Кубка России

«Локомотив» и «Ахмат» встретятся в матче первого этапа полуфинала Пути регионов FONBET Кубка России во вторник, 15 апреля. Игра пройдет на «РЖД Арене» в Москве, стартовый свисток прозвучит в 18.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи в Черкизове. Основные события игры «Локомотив» — «Ахмат» можно также отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

FONBET Кубок России. Путь регионов. Плей-офф.

15 апреля, 18:00. РЖД Арена (Москва)

В прямом эфире игру покажут канал «Матч ТВ», сайт matchtv.ru, а также онлайн-платформы «Кинопоиск» и «Okko» в окне ретрансляции федерального канала.

Во втором этапе четвертьфинале пути регионов Кубка России «Локомотив» победил махачкалинское «Динамо» (2:1), а «Ахмат» — «Краснодар» (2:1).

Победитель этого противостояния во втором этапе полуфинала встретится с проигравшим в полуфинале пути РПЛ «Зенит» — «Ростов».