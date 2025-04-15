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15 апреля, 16:15

«Локомотив» — «Ахмат»: онлайн-трансляция матча Кубка России

«Локомотив» и «Ахмат» встретятся в матче Пути регионов Кубка России
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Локомотив» и «Ахмат» встретятся в матче первого этапа полуфинала Пути регионов FONBET Кубка России во вторник, 15 апреля. Игра пройдет на «РЖД Арене» в Москве, стартовый свисток прозвучит в 18.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи в Черкизове. Основные события игры «Локомотив» — «Ахмат» можно также отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

FONBET Кубок России. Путь регионов. Плей-офф.
15 апреля, 18:00. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
2:1
Ахмат

В прямом эфире игру покажут канал «Матч ТВ», сайт matchtv.ru, а также онлайн-платформы «Кинопоиск» и «Okko» в окне ретрансляции федерального канала.

Во втором этапе четвертьфинале пути регионов Кубка России «Локомотив» победил махачкалинское «Динамо» (2:1), а «Ахмат» — «Краснодар» (2:1).

Михаил Галактионов и&nbsp;Сергей Ташуев.«Локомотив» — «Ахмат». Онлайн-трансляция матча Кубка

Победитель этого противостояния во втором этапе полуфинала встретится с проигравшим в полуфинале пути РПЛ «Зенит» — «Ростов».

Футбол
Кубок России
ФК Ахмат
ФК Локомотив (Москва)
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