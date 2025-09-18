«Спартак» — «Ростов»: трансляция матча Кубка России онлайн

«Спартак» принимает «Ростов» в матче 4-го тура группового этапа FONBET Кубка России в четверг, 18 сентября. Игра на «Лукойл Арене» в Москве начинается в 20.45 по московскому времени.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча спартаковцев и ростовчан. Основные события и результат игры «Спартак» — «Ростов» также можно отслеживать в матч-центре нашего сайта.

В прямом эфире игру показывают каналы «Матч ТВ» и «Матч Премьер», сайт matchtv.ru, а вместе с ним — онлайн-платформы «Кинопоиск» и «Okko» (в окне федерального тележэфира).

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа C.

18 сентября 2025, 20:45. Лукойл Арена (Москва)

Встреча команд в 3-м туре группового раунда состоялась 30 июля. В гостях красно-белые обыграли ростовчан со счетом 2:0.