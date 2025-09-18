FONBET и ЦСКА продлили соглашение до 2031 года

Букмекерская компания FONBET и ПФК ЦСКА заключили новый договор сроком на шесть лет. Информацию о продлении контракта объявили 18 сентября на домашнем матче армейцев против «Балтики» в четвертом туре Пути РПЛ FONBET Кубка России.

По условиям нового соглашения, букмекер сохраняет статус официального партнера мужской команды ПФК ЦСКА. Новое партнерство предполагает дальнейшую реализацию совместных маркетинговых, медиа- и социальных проектов. Первый букмекер также продолжит оказывать спонсорскую поддержку женской команде ПФК ЦСКА.

«Нашему плодотворному сотрудничеству с ПФК ЦСКА недавно исполнилось пять лет, и мы искренне рады, что наши отношения продлятся еще как минимум шесть лет. Вместе с клубом мы всегда стремились быть первыми. Символично, что именно ЦСКА стал нашим первым российским клубом-партнером, а клуб стал первым обладателем обновленного FONBET Кубка России. Уверен, что наше дальнейшее сотрудничество окажется столь же успешным!» — заявил управляющий акционер FONBET Валентин Голованов.

«Мы рады подписанию нового контракта с компанией FONBET. Мы высоко ценим наши отношения, которые давно вышли за рамки обычного партнерства. Только в этом году благодаря активной поддержке FONBET мы представили зрителям первый документальный сериал о клубе «Мама, мы — ЦСКА!», рассказав честную и искреннюю историю о жизни ЦСКА, организовали выдающийся гала-матч с участием мировых футбольных звезд FONBET Первый Еврокубок в честь 20-летия победы ЦСКА в Кубке УЕФА. Всего же за пять лет сотрудничества были сделаны десятки разных проектов, направленных на популяризацию нашего клуба. Мы рады, что продолжаем этот путь вместе!» — отметил генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев.

История сотрудничества клуба и букмекера началась в 2020 году, ознаменовав собой первое спонсорское подписание российского футбольного клуба для FONBET. За время сотрудничества стороны реализовали ряд крупных проектов, среди которых открытие премиум-зоны FONBET BAR на «ВЭБ Арене», товарищеский матч c 2DROTS и приездом Даниэля Карвальо, релиз тревел-шоу CSKA ON TOUR и премьерный показ документального сериала «Мама, мы — ЦСКА!» в кинотеатре «Художественный».

Гол Тамерлана Мусаева. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Ключевым совместным проектом стал FONBET Первый Еврокубок — гала-матч, приуроченный к празднованию 20-летия завоевания армейцами Кубка УЕФА. В нем приняли участие игроки еврокубковой кампании-2004/05: Дуду, Акинфеев, Игнашевич, Красич, Вагнер Лав — и звезды мирового футбола — Клод Макелеле, Нани, Карло Кудичини и Дидье Дрогба.