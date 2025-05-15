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15 мая 2025, 18:15

«Спартак» — «Ростов»: онлайн-трансляция матча Кубка России

«Спартак» и «Ростов» будут играть в финале Пути регионов Кубка России 15 мая
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Спартак» принимает «Ростов» в финале Пути регионов FONBET Кубка России в четверг, 15 мая. Начало матча в Москве на «Лукойл Арене» — в 20.00 по московскому времени.

Деян Станкович и&nbsp;Джонатан Альба.«Спартак» — «Ростов»: кто сыграет с ЦСКА в суперфинале? Онлайн-трансляция матча Кубка России

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры спартаковцев и ростовчан. Ключевые события игры «Спартак» — «Ростов» можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

Игру в прямом эфире покажут на каналах «Матч ТВ», «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Начало эфира на федеральном канале — в 19.15 мск. Кроме того, онлайн-платформы «Кинопоиск» и «Okko» также транслируют игру в окне ретрансляции федерального телеканала.

FONBET Кубок России. Путь регионов. Финал.
15 мая 2025, 20:00. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
1:2
Ростов

Суперфинал Кубка России состоится 1 июня 2025 года в «Лужниках». Обладателем Кубка России-2023/24 стал «Зенит», который в этом розыгрыше в финале пути РПЛ уступил ЦСКА (2:0 в Санкт-Петербурге, 0:2, пенальти 3:4 в Москве).

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Кубок России
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
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