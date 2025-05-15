Вратарь ЦСКА Боков — о пенальти Соболева: «Это магия наших болельщиков»

Вратарь ЦСКА Данила Боков поделился мнением об ответном матче против «Зенита» (2:0, пенальти — 4:3) в финале Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«На Соболева определенно повлиял наш 12-й игрок. При такой трибуне, при таких глыбах сложно забить. Это магия наших болельщиков», — сказал Боков «СЭ».

Нападающий сине-бело-голубых вышел на поле на 89-й минуте и не забил первый пенальти в послематчевой серии.

ЦСКА по итогам двух матчей вышел в суперфинал Кубка России, где сыграет с победителем пары «Спартак» — «Ростов».