«Спартак» показал, что осталось за кадром кубкового матча с «Динамо»
Официальный Youtube-канал «Спартака» опубликовал видео с тем, что осталось за кадром матча 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России по футболу против «Динамо» (0:2).
«Первый официальный матч года сложился для «Спартака» неудачно. Но вся борьба в РПЛ впереди, и уже 13 марта у нас будет шанс взять реванш в Петровском парке», — написано под видео красно-белых.
20 февраля команда Сандро Шварца выиграла у «Спартака» на стадионе «ВТБ Арена». В составе «Динамо» голы забили полузащитник Даниил Фомин и форвард Константин Тюкавин.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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