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«Спартак» показал, что осталось за кадром кубкового матча с «Динамо»

17:46
Футболисты «Спартака». Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Футболисты «Спартака». Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Официальный Youtube-канал «Спартака» опубликовал видео с тем, что осталось за кадром матча 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России по футболу против «Динамо» (0:2).

«Первый официальный матч года сложился для «Спартака» неудачно. Но вся борьба в РПЛ впереди, и уже 13 марта у нас будет шанс взять реванш в Петровском парке», — написано под видео красно-белых.

20 февраля команда Сандро Шварца выиграла у «Спартака» на стадионе «ВТБ Арена». В составе «Динамо» голы забили полузащитник Даниил Фомин и форвард Константин Тюкавин.

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Материалы сюжета: БЕТСИТИ Кубок России-2020/21. 1/8 финала




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