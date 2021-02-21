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Новости   //    Футбол   //    БЕТСИТИ Кубок России

Игнатьев получил травму в матче против «Тамбова»

17:38
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Полузащитник «Локомотива» Владислав Игнатьев получил повреждение в матче 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России против «Тамбова». Он был вынужден покинуть поле в середине первого тайма.

Игнатьев показывал, что у него проблемы с правой ногой, и футболист уходил в подтрибунное помещение хромая.

27 февраля «Локо» предстоит провести матч 20-го тура чемпионата России против ЦСКА.

Локомотив — Тамбов

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Материалы сюжета: БЕТСИТИ Кубок России-2020/21. 1/8 финала




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