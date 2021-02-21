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Чичерин объяснил, как «Тамбов» может изменить игру в кубковом матче с «Локомотивом»

18:02
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Защитник «Тамбова» Никита Чичерин подвел итоги первого тайма матча 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России по футболу с «Локомотивом».

На 27-й минуте встречи 21 февраля гол забил защитник «Локо» Пабло.

«Не хватает сыгранности, времени практически не было. Поле тоже оставляет желать лучшего. Как вернуться в игру? Концентрация. На контратаке можно что-то придумать», — сказал Чичерин в эфире «Матч Премьер».

Локомотив — Тамбов

Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр

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Материалы сюжета: БЕТСИТИ Кубок России-2020/21. 1/8 финала




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