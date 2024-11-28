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Сегодня, 17:00

«Спартак» обратился в ЭСК РФС по неназначенным пенальти на Маркиньосе и Мартинсе в матче с «Ростовом»

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Пресс-атташе «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил, что клуб обратился в Экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС с просьбой рассмотреть два эпизода по итогам ответного матча четвертьфинала Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Ростова».

— Направили обращение в ЭСК по двум эпизодам матча с «Ростовом»: неназначенные пенальти на Маркиньосе и Мартинсе.

Игра команд прошла в среду, 27 ноября, и завершилась со счетом 2:1 в пользу ростовчан.

«Ростов» одержал победу над «Спартаком» по сумме двух встреч (3:1) и вышел в полуфинал Пути РПЛ Кубка России. Московская команда сыграет во втором этапе четвертьфинала Пути регионов турнира.

Футбол
Кубок России
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
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