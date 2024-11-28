Сутормин: «Ростов» во втором тайме матча со «Спартаком» начал играть по счету»

Полузащитник «Ростова» Алексей Сутормин прокомментировал победу над «Спартаком» (2:1) в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Ростов» во втором тайме начал играть по счету? Скорее да, чем нет. Опять же, «Спартак» усилил игру заменами — мы понимали, что им надо отыгрываться, плюс разница была большая. Красно-белые забили быстрый гол, это все вылилось в то, как мы провели второй тайм. Как мне формат Кубка? Играем, не обращаем внимания, по крайней мере, лично я», — цитирует Сутормина «РБ Спорт».

«Ростов» обыграл «Спартак» по сумме двух встреч (3:1) и вышел в полуфинал Пути РПЛ турнира. Московский клуб отправился во второй этап 1/4 финала Пути регионов.