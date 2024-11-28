Футбол
FONBET Кубок России
Новости
Сетка плей-офф Календарь Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 16:34

Сутормин: «Ростов» во втором тайме матча со «Спартаком» начал играть по счету»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Полузащитник «Ростова» Алексей Сутормин прокомментировал победу над «Спартаком» (2:1) в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Ростов» во втором тайме начал играть по счету? Скорее да, чем нет. Опять же, «Спартак» усилил игру заменами — мы понимали, что им надо отыгрываться, плюс разница была большая. Красно-белые забили быстрый гол, это все вылилось в то, как мы провели второй тайм. Как мне формат Кубка? Играем, не обращаем внимания, по крайней мере, лично я», — цитирует Сутормина «РБ Спорт».

«Ростов» обыграл «Спартак» по сумме двух встреч (3:1) и вышел в полуфинал Пути РПЛ турнира. Московский клуб отправился во второй этап 1/4 финала Пути регионов.

Источник: РБ Спорт
Алексей Сутормин
Футбол
Кубок России
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
Читайте также
Взятки судьям давали криптовалютой. Самарский губернатор раскрыл коррупцию в футболе
Скворцова не исключила скорое признание молодыми людей до 60 лет
В ВТБ спрогнозировали рост ключевой ставки в декабре до рекордных 23%
Губернатор Самарской области Федорищев заявил о коррупции в судействе РПЛ
Эксперт назвал требующие подачи заявления выплаты и льготы для пенсионеров
Глава Самарской области Федорищев заявил о коррупции в российском футболе
Популярное видео
«Ливерпуль» — «Реал»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Загреб) — «Боруссия»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Сочи» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Фейеноорд»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Спарта» — «Атлетико»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Лейпциг»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Шинник» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Тюмень» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Ахмат»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Краснодар»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Ростов»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Зенит»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
Волевая победа «Крыльев», ничья «Факела» и «Динамо»: голы дня
«Ротор» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок России, плей-офф: пути РПЛ и регионов к финалу
«Спартак» обратился в ЭСК РФС по неназначенным пенальти на Маркиньосе и Мартинсе в матче с «Ростовом»
Кузьмичев: «Скамейка «Спартака» не соответствует требованиям Станковича к игрокам»
Точилин — о матче «Динамо» с «Локомотивом»: «Обязаны реабилитироваться за поражение в первом матче»
«Спартак» проиграл не из-за Карасева, а потому что «слил» первый тайм — и по составу, и по настрою, и по игре
Кубок России, расписание и результаты: «Локомотив» — «Динамо» и другие матчи 28 ноября
«Локомотив» — «Динамо»: время начала и где смотреть матч Кубка России
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • RSMsouth

    Алексей уже вписался в коллектив , реально помогает, а вот Кучаев явно уже сдаёт позиции ,нужен египтянин наш, скорейшего ему выздоравления !

    28.11.2024

    • Балахнин считает, что Станкович ошибся с выбором состава на матч с «Ростовом»

    «Спартак» обратился в ЭСК РФС по неназначенным пенальти на Маркиньосе и Мартинсе в матче с «Ростовом»

    Olimpbet awards

    Кубок года по футболу

    Новости
    RSS RSS
    Все новости