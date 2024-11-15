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КДК РФС перенес слушания по удалению Рябчука в матче «Спартак» — «Ростов»

Алина Савинова
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Глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц заявил, что слушания по удалению защитника «Спартака» Олега Рябчука в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Ростова» перенесены.

В КДК РФС хотят, чтобы футболист принял участие в заседании.

«Мы перенесли вопрос по удалению Олега Рябчука за серьезное нарушение правил игры. Он находится в расположении сборной Молдавии, игры завтра и 19 ноября. У нас есть время до следующих матчей Кубка России, поэтому перенесли это на 21 ноября», — цитирует Григорьянца ТАСС.

Матч между «Спартаком» и «Ростовом» прошел 5 ноября в Москве и завершился со счетом 1:0 в пользу ростовчан. Рябчук был удален на 86-й минуте игры за грубый фол на полузащитнике Иване Комарове.

Источник: ТАСС
Футбол
Кубок России
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
Артур Григорьянц
Олег Рябчук
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