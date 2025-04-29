Футбол
29 апреля, 19:32

«Спартак» — «Динамо»: Ливай Гарсия, Угальде и Карраскаль выйдут с первых минут

Роберто Фернандес («Динамо») и Манфред Угальде («Спартак»).
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Спартак» и «Динамо» объявили составы на матч второго этапа 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России.

«Спартак»: Максименко, Денисов, Литвинов, Бабич, Рябчук, Умяров, Барко, Мартинс, Маркиньос, Угальде, Ливай Гарсия.

Запасные: Помазун, Чернов, Дуарте, Абена, Хлусевич, Мангаш, Зобнин, Пруцев, Игнатов, Бонгонда, Солари, Массалыга.

«Динамо»: Лунев, Касерес, Бальбуэна, Маричаль, Фернандес, Глебов, Чавес, Гладышев, Фомин, Бителло, Карраскаль.

Запасные: Лещук, Кудравец, Даса, Скопинцев, Александров, Лаксальт, Кутицкий, Боков, Макаров, Окишор, Нгамале.

Матч «Спартак» — «Динамо» пройдет во вторник, 29 апреля и начнется в 20.30 (мск). «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.

Победитель матча встретится с победителем игры «Локомотив» — «Ростов» в финале Пути регионов Кубка России.

Кубок России, расписание 29-30 апреля: «Спартак» — «Динамо» и другие матчи
FONBET Кубок России. Путь регионов. Плей-офф.
29 апреля, 20:30. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
2:1
Динамо
Футбол
Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Dmitriy Nekrasov

    Моё сообщение про него было иронией))). Столкнулся с этим персонажем и сразу всё понял.

    30.04.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Динамо победит!

    29.04.2025

  • Спринт

    И силовдвиженские и колхозный пассив Лукойла, как были без титула, так и пребудут без оного!

    29.04.2025

  • Спринт

    .. механизаторы .. скоросного доения свиноматок .. ручным способом .. **

    29.04.2025

  • Спринт

    Дуремар сельпошный (онО же - сопливо-вонюченький раб56**) ты и в судействе ничто и никак, и в футболе ни бэ .. ни кукареку .. Какая разница откель тушинские колзоные недоучки. У ЦСКА Евро Титул, у колхоза "20 лет до урожаю" сугубо - пшик, .. да такие борматушные дуремарчики по задрипанным пгт .. в тошниловках .. **

    29.04.2025

  • lvb

    Вы ошиблись. Это голимый клоун с седлом в кукухе. Человек с явными умственными и когнитивными проблемами). Я его скоро 3 года как гоняю здесь. аки шавку облезлую, на посмех всей местной публике. Повод был забавный. Он как-то мне написал что-то. Я его впервые увидел но ответил .Уже не помню что.. и вдруг от него "Советский клубный футбол был сильнейшим в Европе"(с). Я сильно удивился и предложил ему учить матчасть, а не выносить моск пользователям. Он нахамил в ответ.. и попал мне под "колпак". Он такое несет... позор всего форума.. и фейкометит .. фу, дурилка картонная))))

    29.04.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Динамо, Тушино, Спартак, аптека, Бессмысленный и тусклый свет. Живи еще хоть четверть века — Всё будет так. Исхода нет. Умрёшь — начнёшь опять сначала И повторится всё, как встарь: Динамо, ледяная рябь канала, Аптека, Тушино, Спартак.

    29.04.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Спринт - он самый умный здесь. Потому что бегает каждую субботу в любую погоду. Ему здесь не интересно, но он нас всех просвещает.

    29.04.2025

  • clyushnikoff

    Станкович все пытается удивит соперника, а выходит удивляет самого себя, почти как Абаскаль

    29.04.2025

  • clyushnikoff

    Опять Спартаку сегодня напиннают. Столько лет и всё не могут хорошую команду создать механизаторы

    29.04.2025

  • lvb

    Придурок, Денисов, Умяров и Зобнин.. не воспитанники ФК СМ, не фейкометь, дурашка. Вспомни про свою "конину", 40 лет с ОДНИМ титулом. Вот хде конь-то не валялся. БГГГГ

    29.04.2025

  • Михаил Чичеров

    Надо надеяться на лучшее.

    29.04.2025

  • Спринт

    .. про.рать смогут ..**

    29.04.2025

  • Спринт

    Максимка, Дениска, Литвин, Умяр .. все колхзные недоучки в старте .. не хватает только такого же Зоба .. Силовдвиженские накрячат тушинский колхозчи .. 2:1.

    29.04.2025

  • andrrpetrov

    Для обеих команд матч очень важен ... как последняя надежда заиметь трофей.

    29.04.2025

  • Den211

    Дуарте, Бонгонда и Солари в запасе??? Зачем?? Зачем ставить на фланг Гарсию который вообще не может играть на фланге?? Надо быть совершенно упертым чтоб не видеть этого уже в который раз!!!

    29.04.2025

  • Эрик Стейн

    Кто на позиции правого вингера?Ливай Гарсия-который там плохо играет, Денисов-который будет по всей бровке, а значит будут провалы за ним????...за то 2 профильных вингера сидят в запасе)))

    29.04.2025

  • Василий Павлович

    Хорошо бы, чтоб в первом тайме сразу не пропустили парочку, а на последних минутах не привезли себе сами.

    29.04.2025

  • Михаил Чичеров

    Ну, что Спартак, чемпионат просрали? Может, хоть Кубок сможете урвать?

    29.04.2025

    • Медина не приехал со «Спартаком» на матч Кубка России против «Динамо»

    «Спартак» — «Динамо»: началась прямая трансляция матча Кубка России

