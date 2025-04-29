Медина не приехал со «Спартаком» на матч Кубка России против «Динамо»

Полузащитник «Спартака» Хесус Медина пропустит матч второго этапа полуфинала Пути регионов FONBET Кубка России против «Динамо».

Футболист не приехал на игру вместе с командой.

В сезоне-2024/25 Медина принял участие в 23 матчах красно-белых во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи.

Матч «Спартак» — «Динамо» состоится во вторник, 29 апреля и начнется в 20.30 (мск). «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.