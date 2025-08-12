«Спартак» и махачкалинское «Динамо» встретятся в матче 2-го тура группового этапа FONBET Кубка России во вторник, 12 августа. Игра будет проходить на «Лукойл Арене» в Москве, стартовый свисток прозвучит в 20.45 по московскому времени.

Основные события и результат игры «Спартак» — «Динамо» Махачкала можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа C.

12 августа, 20:45. Лукойл Арена (Москва)

В прямом эфире игру покажут каналы «Матч ТВ» и «Матч Премьер», сайт matchtv.ru и онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko в окне ретрансляции федерального телеэфира.

В июле команды встречались в матче 2-го тура чемпионата России. В той игре победу со счетом 1:0 одержали спартаковцы.