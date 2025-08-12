«Спартак» — «Динамо» Махачкала: трансляция матча Кубка России онлайн смотреть сейчас
«Спартак» примет махачкалинское «Динамо» в матче Кубка России
«Спартак» и махачкалинское «Динамо» встретятся в матче 2-го тура группового этапа FONBET Кубка России во вторник, 12 августа. Игра будет проходить на «Лукойл Арене» в Москве, стартовый свисток прозвучит в 20.45 по московскому времени.
«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи москвичей и махачкалинцев. Основные события и результат игры «Спартак» — «Динамо» Махачкала можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.
В прямом эфире игру покажут каналы «Матч ТВ» и «Матч Премьер», сайт matchtv.ru и онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko в окне ретрансляции федерального телеэфира.
В июле команды встречались в матче 2-го тура чемпионата России. В той игре победу со счетом 1:0 одержали спартаковцы.
