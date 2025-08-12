Футбол
12 августа, 19:45

«Спартак» — «Динамо» (Махачкала): стали известны стартовые составы

Руслан Минаев

«Спартак» и махачкалинское «Динамо» объявили стартовые составы на матч группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России. Игра начнется в 20.45 мск.

«Спартак»: Помазун, Гузиев, Денисов, Рябчук, Хлусевич, Пруцев, Зорин, Зобнин, Дмитриев, Угальде, Заболотный.

Запасные: Максименко, Довбня, Литвинов, Бабич, Дуарте, Умяров, Барко, Солари, Мартинс, Массалыга.

«Динамо»: Волк, Табидзе, Алибеков, Пальцев, Аззи, Сундуков, Джабраилов, Мрезиг, Джавад, Гаджиев, Сердеров.

Запасные: Карабашев, Глушков, Мубарик, Ражаб, Зинович, Помешкин, Будунов, Агаларов.

&laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Динамо&raquo; Махачкала.«Спартак» — «Динамо» Махачкала. Онлайн-трансляция матча Кубка

  • Independent forever

    Ну, если только Заба в центре обороны... тогда расстановка вырисовывается

    12.08.2025

  • Evgeny Rybakov

    Станковия издевается что ли перед болельщиками выставляя такой состав на игру? Один Хлусевич с Денисовым чего стоят!!!

    12.08.2025

  • Ganimed

    Гузиев и Денисов-это центр,я так понимаю, интересно:fearful:Состав нормальный, для кубка сойдет:rofl:

    12.08.2025

  • Вася

    станкович то сказал, кто на какой позиции играет?

    12.08.2025

  • Вася

    расказали бы еще кто на какой позиции ?

    12.08.2025

  • Псевдоним

    Три З в составе сегодня сделают игру. Если им не сильно будет мешать Х.

    12.08.2025

  • Jean4

    Вот это состав у Спартака, без лишней шелухи. Голодные до побед, просто звери. Динамо будет уничтожено!

    12.08.2025

  • Geyyt444

  • Кабанчик

    Отличный состав у Спартака, все сильнейшие в составе!

    12.08.2025

