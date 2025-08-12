«Спартак» — «Динамо» (Махачкала): стали известны стартовые составы

«Спартак» и махачкалинское «Динамо» объявили стартовые составы на матч группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России. Игра начнется в 20.45 мск.

«Спартак»: Помазун, Гузиев, Денисов, Рябчук, Хлусевич, Пруцев, Зорин, Зобнин, Дмитриев, Угальде, Заболотный.

Запасные: Максименко, Довбня, Литвинов, Бабич, Дуарте, Умяров, Барко, Солари, Мартинс, Массалыга.

«Динамо»: Волк, Табидзе, Алибеков, Пальцев, Аззи, Сундуков, Джабраилов, Мрезиг, Джавад, Гаджиев, Сердеров.

Запасные: Карабашев, Глушков, Мубарик, Ражаб, Зинович, Помешкин, Будунов, Агаларов.