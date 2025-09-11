70-летний Медведев включен в стартовый состав «Амкала» на матч Кубка России

Советник председателя правления «Зенита» Александр Медведев включен в стартовый состав «Амкала» на домашний матч третьего раунда Пути регионов FONBET Кубка России против «Салют-Белгород». Игра пройдет 11 сентября и начнется в 17:00 по московскому времени.

Если Медведев проведет на поле хотя бы секунду, то станет самым возрастным футболистом, сыгравшим в Кубке России. Нынешний рекорд принадлежит Владимиру Тумаеву, которому на момент игры за «СОЮЗ-Газпром» в 2005 году было 58 лет. Медведеву — 70 лет.