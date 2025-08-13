«Сочи» — «Крылья Советов»: трансляция матча Кубка России онлайн
«Сочи» и «Крылья Советов» сыграют в Кубке России 13 августа
«Сочи» и «Крылья Советов» сыграют во 2-м туре Пути РПЛ FONBET Кубка России в среду, 13 августа. Время начала игры на стадионе «Фишт» в Сочи — 18.30 мск.
Ключевые события и результат встречи «Сочи» — «Крылья Советов» можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.
Трансляцию игры в прямом эфире покажут канал «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Начало эфира — в 18.25 мск, за 5 минут до игры.
«Сочи» и «Крылья Советов» выступают в группе В вместе с «Динамо» и «Краснодаром». Вторая встреча соперников в Кубке состоится ориентировочно 1 октября.
