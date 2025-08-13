Самошников не приехал на матч «Локомотива» с «Балтикой» в Кубке России

Защитник «Локомотива» Илья Самошников не приехал с командой на матч группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Балтики», передает корреспондент «СЭ».

27-летний футболист получил повреждение в матче Кубка страны против ЦСКА (1:2), который прошел 30 июля. Он пропустил игры с «Пари НН» (3:2) и «Спартаком» (4:2) в РПЛ. Ранее «СЭ» сообщил, что Самошников тренируется по индивидуальной программе.

«Локомотив» на своем поле сыграет с «Балтикой» в среду, 13 августа. Начало матча — в 18.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Локомотив» — «Балтика».