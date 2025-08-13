Футбол
13 августа, 16:15

«Локомотив» — «Балтика»: трансляция матча Кубка России онлайн

«Локомотив» и «Балтика» сыграют в Кубке России 13 августа
Лев Тарасов
редактор интернет отдела

«Локомотив» и «Балтика» встретятся во 2-м туре Пути РПЛ FONBET Кубка России в среду, 13 августа. Игра на «РЖД Арене» в Москве начинается в 18.30 по московскому времени.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа D.
13 августа, 18:30. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
2:0
Балтика

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию игры Кубка России в Черкизово. Ключевые события и результат встречи «Локомотив» — «Балтика» можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

Трансляцию игры в прямом эфире покажут телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Также смотреть матч можно на онлайн-платформах «Okko Спорт» и «Кинопоиск» (в ретрансляции федерального эфира).

&laquo;Локомотив&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Балтика&raquo;.«Локомотив» — «Балтика». Онлайн-трансляция

«Локомотив» и «Балтика» выступают в группе D вместе с «Акроном» и ЦСКА. Вторая встреча соперников в Кубке состоится ориентировочно 23 октября.

Кубок России
ФК Балтика
ФК Локомотив (Москва)
