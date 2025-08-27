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«Сочи» — «Краснодар»: во сколько начнется и где смотреть трансляцию матча Кубка России

«Сочи» и «Краснодар» сыграют в матче группового этапа Кубка России
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Федор Успенский, «СЭ»

«Сочи» и «Краснодар» сыграют в матче третьего тура группового этапа FONBET Кубка России в среду, 27 августа. Игра состоится на стадионе «Фишт» в Сочи, стартовый свисток прозвучит в 18.30 по московскому времени.

&laquo;Сочи&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Краснодар&raquo;.«Сочи» — «Краснодар». Онлайн-трансляция матча Кубка

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча в Сочи. Ключевые события игры «Сочи» — «Краснодар» можно отслеживать в матч-центре нашего сайта.

В прямом эфире встречу сочинцев и краснодарцев покажут каналы «Матч ТВ» и «Матч Премьер», сайт matchtv.ru и онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko в окне ретрансляции федерального канала.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа B.
27 августа 2025, 18:30. Фишт (Сочи)
Сочи
2:4
Краснодар

Команды выступают в группе В. Ранее «Сочи» проиграл московскому «Динамо» (2:3) и победил «Крылья Советов» (1:1, 5:3 по пенальти), а «Краснодар» уступил «Крыльям Советов» (1:2) и обыграл «Динамо» (4:0).

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