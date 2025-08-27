«Крылья Советов» — «Динамо»: во сколько начнется и где смотреть трансляцию матча Кубка России

«Крылья Советов» и московское «Динамо» сыграют в матче третьего тура группового этапа FONBET Кубка России в среду, 27 августа. Игра состоится на «Самара Арене» и начнется в 16.15 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча. Ключевые события игры «Крылья Советов» — «Динамо» можно отслеживать в нашем матч-центре.

В прямом эфире встречу самарцев и москвичей покажут каналы «Матч ТВ» и «Матч Премьер», сайт matchtv.ru и онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko в окне ретрансляции федерального канала.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа B.

27 августа 2025, 16:15. Солидарность Самара Арена (Самара)

Клубы выступают в группе В. Ранее «Динамо» победило «Сочи» (3:2) и уступило «Краснодару» (0:4), а «Крылья Советов» победили «Краснодар» (2:1) и по пенальти проиграли «Сочи» (1:1, 3:5).