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27 августа 2025, 08:45

«Балтика» — ЦСКА: во сколько начнется и где смотреть трансляцию матча Кубка России

«Балтика» и ЦСКА сыграют в матче группового этапа Кубка России
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Балтика» и ЦСКА сыграют в матче третьего тура группового этапа FONBET Кубка России в среду, 27 августа. Игра состотся на «Ростех Арене» в Калининграде, начало — в 20.45 по московскому времени.

&laquo;Балтика&raquo;&nbsp;&mdash; ЦСКА, &laquo;Ростов&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Динамо&raquo; Махачкала.«Балтика» — ЦСКА, «Ростов» — «Динамо» Махачкала. Онлайн-трансляция матчей Кубка России

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча в Калининграде. Основные события игры «Балтика» — ЦСКА можно отслеживать в матч-центре нашего сайта.

В прямом эфире встречу калининградцев и москвичей покажут канал «Матч ТВ», сайт matchtv.ru и онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko в окне ретрансляции федерального канала.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа D.
27 августа 2025, 20:45. Ростех Арена (Калининград)
Балтика
0:2
ЦСКА

Клубы выступают в группе D. Ранее «Балтика» уступила «Акрону» (1:2) и Локомотиву» (0:2), а ЦСКА победил «Локомотив» 2:1 и по пенальти проиграл «Акрону» (1:1, 4:5).

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