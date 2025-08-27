«Балтика» и ЦСКА сыграют в матче группового этапа Кубка России

«Балтика» и ЦСКА сыграют в матче третьего тура группового этапа FONBET Кубка России в среду, 27 августа. Игра состотся на «Ростех Арене» в Калининграде, начало — в 20.45 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча в Калининграде. Основные события игры «Балтика» — ЦСКА можно отслеживать в матч-центре нашего сайта.

В прямом эфире встречу калининградцев и москвичей покажут канал «Матч ТВ», сайт matchtv.ru и онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko в окне ретрансляции федерального канала.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа D.

27 августа 2025, 20:45. Ростех Арена (Калининград)

Клубы выступают в группе D. Ранее «Балтика» уступила «Акрону» (1:2) и Локомотиву» (0:2), а ЦСКА победил «Локомотив» 2:1 и по пенальти проиграл «Акрону» (1:1, 4:5).