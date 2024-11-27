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«Сочи» в серии пенальти уступил махачкалинскому «Динамо» и вылетел из Кубка России

Алина Савинова
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27 ноября. Махачкалинское «Динамо» победило «Сочи» в матче Кубка России.
Фото ФК «Сочи»

«Сочи» на своем поле проиграл махачкалинскому «Динамо» в матче первого этапа 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России — 1:1, пенальти 3:4.

Первый гол в игре забил форвард сочинской команды Артур Шушеначев, который отличился на 45-й минуте. На 70-й минуте защитник «Динамо» Ян Джапо сравнял счет.

За пять минут до окончания основного времени Кирилл Суслов получил прямую красную карточку и оставил хозяев в меньшинстве.

В серии пенальти сильнее оказались футболисты махачкалинской команды.

«Динамо» сыграет во втором этапе четвертьфинала Пути регионов Кубка России. «Сочи» завершил свое выступление в турнире.

FONBET Кубок России. Путь регионов. Плей-офф
27 нояб, 18:15. Фишт (Сочи)
Сочи
1:1
Динамо Мх

Футбол
Кубок России
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Сочи
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