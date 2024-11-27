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«Ахмат» — «Зенит»: Егоров ошибочно не наказал гостей пенальти. А в июле он поступил иначе

Александр Бобров
Шеф-редактор
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«Ахмат» — «Зенит»: Егор Егоров ошибочно не наказал гостей пенальти.
Фото ФК «Ахмат»

На 48-й минуте ответного четвертьфинального матча Пути РПЛ FONBET Кубка России «Ахмат» — «Зенит» судья Егор Егоров ошибочно не назначил пенальти после падения в штрафной гостей Магомеда Якуева. Рефери не оценил действия защитника сине-бело-голубых Родригао, зацепившего ногой соперника, как нарушение правил.

Егоров не стал менять свое решение и после вмешательства видеоассистентов Алексея Амелина и Артура Федорова и просмотра повторов на мониторе у поля. 11-метровый удар так и не был назначен.

Любопытно, что в такой же ситуации (почти в том же месте в штрафной площади) в игре 1-го тура чемпионата России «Химки» — «Динамо» Мх (1:1) Егоров тоже поначалу не зафиксировал фол. Но потом, после вмешательства ВАР Владислава Безбородова, изменил свое первоначальное решение и наказал гостей пенальти.

«Разглядели «туфельку Золушки» — легкое касание, которое УЕФА в своих методичках предлагает трактовать как незначительный контакт и не карать 11-метровым», — сказал тогда президент динамовского клуба Гаджи Гаджиев.

Махачкалинцы обжаловали вердикт судей, но ЭСК поддержала Егорова и Безбородова: «Судья правильно назначил пенальти после вмешательства ВАР в ворота команды «Динамо» на 19-й минуте матча. Решение ЭСК мотивировано тем, что игрок обороняющейся команды «Динамо» №17 Антон Крачковский, опоздав сыграть в мяч в единоборстве с атакующим игроком команды «Химки» №11 Резиуаном Мирзовым в собственной штрафной площади, совершил подножку сопернику, который обыграл своего оппонента и продолжал контролировать мяч. Действия защитника комиссия квалифицирует как фол по неосторожности, повлиявший на возможность нападающего продвигаться к мячу. По этой причине комиссия единогласно поддерживает решение ВАР вмешаться в игровую ситуацию, пригласив судью к монитору, и решение судьи назначить пенальти после просмотра эпизода на мониторе».

Интересно, что ранее в чемпионате нижегородец дважды не соглашался с видеоассистентами.

Сергей Ташуев и&nbsp;Сергей Семак. «Зенит» победил «Ахмат». Онлайн-трансляция матча Кубка России

Кубок России
ФК Ахмат
ФК Зенит
Егор Егоров
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