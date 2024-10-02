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Соболев забил первый гол за «Зенит» в кубковом матче с «Акроном»

Алина Савинова
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Нападающий «Зенита» Александр Соболев забил дебютный гол за петербургскую команду в матче 5-го тура Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Акрона» — 4:0.

27-летний футболист отличился на 61-й минуте игры с передачи Густаво Мантуана.

Встреча команд проходит на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня Кубка России.

Соболев перешел в «Зенит» из «Спартака» в августе этого года. Ранее за четыре матча в футболке сине-бело-голубых он также успел записать на свой счет результативную передачу.

Александр Соболев
Футбол
РПЛ
ФК Акрон
ФК Зенит
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