Николсон о своем будущем в «Спартаке»: «Я остаюсь»

Нападающий «Спартака» Шамар Николсон после победы над «Динамо» (3:2) в 5-м туре пути РПЛ FONBET Кубка России заявил, что останется в команде зимой.

— Прекрасный гол Жозе, — начал Николсон.

— Когда вы забьете со штрафного?

— Я нет, Жозе теперь бьет. Игра говорит сама за себя. Мы бьемся до конца. Было 1:2, мы перевернули счет.

— Удобный ли «Динамо» соперник для «Спартака»?

— Против «Динамо» играть непросто. Я был воодушевлен этим матчем.

— Какие цели на сезон?

— Посмотрим. Каждый матч с командой, с которой играет «Спартак», для нас как финал.

— Вы чувствуете поддержку от главного тренера?

— Я чувствую поддержку Станковича.

— Хотите остаться зимой?

— Да, я остаюсь в «Спартаке».

— Что можете сказать о предстоящих играх с «Ростовом»?

— На каждую игру одинаково настраиваемся.

— Два года назад вы праздновали победу в Кубке шампанским. Верите, что сможете сделать так же в этом розыгрыше?

— Конечно. Для этого нужно побеждать.

«Спартак» (12 очков) гарантировал себе выход в плей-офф пути РПЛ с первого места в группе A. В четвертьфинале красно-белые сыграют с «Ростовом». «Динамо» (8) идет вторым в квартете.