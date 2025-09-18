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Соболев стал рекордсменом Кубка страны по системе «гол+пас»

Сергей Ярошенко

Нападающий «Зенита» Александр Соболев стал самым результативным игроком в истории FONBET Кубка России, сообщает пресс-служба петербургского клуба.

После дубля в ворота «Ахмата» (2:1) в матче группового этапа Пути РПЛ Кубка России на счету 28-летнего форварда 30 очков по системе «гол+пас» — 21 гол и 9 результативных передач.

Ранее рекорд принадлежал экс-нападающему «Ротора» Олегу Веретенникову с 28 (24+4). Столько же очков у форварда московского «Динамо» Ивана Сергеева (22+6).

Источник: ФК «Зенит»
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Александр Соболев
Футбол
Кубок России
ФК Зенит
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