Соболев стал рекордсменом Кубка страны по системе «гол+пас»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев стал самым результативным игроком в истории FONBET Кубка России, сообщает пресс-служба петербургского клуба.

После дубля в ворота «Ахмата» (2:1) в матче группового этапа Пути РПЛ Кубка России на счету 28-летнего форварда 30 очков по системе «гол+пас» — 21 гол и 9 результативных передач.

Ранее рекорд принадлежал экс-нападающему «Ротора» Олегу Веретенникову с 28 (24+4). Столько же очков у форварда московского «Динамо» Ивана Сергеева (22+6).