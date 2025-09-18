«Пари НН» и «Спартак» сыграют 1 октября в Нижнем Новгороде

Генеральный директор Центра управления и развития спорта Нижегородской области (ЦУРС) Максим Гафуров в комментарии для «СЭ» сообщил, что матч пути РПЛ FONBET Кубка России между «Пари НН» и «Спартаком» состоится в Нижнем Новгороде.

«Работа комиссии РПЛ завершена. Матч со «Спартаком» 1 октября пройдет в Нижнем Новгороде», — сказал Гафуров «СЭ».

Эта игра станет первой для команды на домашнем стадионе в сезоне-2025/26. Ранее нижегородцы принимали соперников в Саранске, Грозном и Казани.