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«Пари НН» и «Спартак» сыграют 1 октября в Нижнем Новгороде

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Генеральный директор Центра управления и развития спорта Нижегородской области (ЦУРС) Максим Гафуров в комментарии для «СЭ» сообщил, что матч пути РПЛ FONBET Кубка России между «Пари НН» и «Спартаком» состоится в Нижнем Новгороде.

«Работа комиссии РПЛ завершена. Матч со «Спартаком» 1 октября пройдет в Нижнем Новгороде», — сказал Гафуров «СЭ».

Эта игра станет первой для команды на домашнем стадионе в сезоне-2025/26. Ранее нижегородцы принимали соперников в Саранске, Грозном и Казани.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа C.
01 октября 2025, 18:00. Совкомбанк Арена (Нижний Новгород)
Пари Нижний Новгород
1:2
Спартак

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ФК Нижний Новгород
ФК Спартак (Москва)
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