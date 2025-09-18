ЦСКА — «Балтика»: трансляция матча Кубка России онлайн

ЦСКА принимает «Балтику» в матче 4-го тура группового этапа FONBET Кубка России в четверг, 18 сентября. Игра на «ВЭБ Арене» в Москве начинается в 18.30 по московскому времени.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча армейцев и балтийцев. За ключевыми событиями и результатом игры ЦСКА — «Балтика» также можно следить в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире игру Кубка России показывают каналы «Матч ТВ» и «Матч Премьер», сайт matchtv.ru, онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko (в окне федерального телеэфира).

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа D.

18 сентября 2025, 18:30. ВЭБ Арена (Москва)

Предыдущая встреча соперников в Кубке состоялась 27 августа в 3-м туре. Армейцы одержали победу в Калнинграде со счетом 2:0.