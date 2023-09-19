Смолов снова не забил пенальти в серии ударом по центру

Нападающий «Динамо» Федор Смолов не смог реализовать пенальти в серии 11-метровых в матче FONBET Кубка России против «Краснодара».

Форвард пробил низом по центру, голкипер «быков» Станислав Агкацев отразил удар ногой.

«Динамо» проиграло «Краснодару» в серии со счетом 2:4.

Смолов уже не забивал с 11-метровой отметки ударом по центру — в июле 2018 года нападающий неудачно пробил в серии пенальти против Хорватии в четвертьфинале чемпионата мира. Тогда хорваты победили россиян со счетом 4:3 в серии.