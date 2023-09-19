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Сегодня, 17:11

«Краснодар» по пенальти обыграл «Динамо» в FONBET Кубке России

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Краснодар» обыграл «Динамо» в серии пенальти в Кубке России.
Фото ФК «Динамо»

«Краснодар» дома по пенальти обыграл «Динамо» в матче 4-го тура Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Основное время противостояния завершилось со счетом 1:1. Первый гол в игре на 20-й минуте забил полузащитник «Динамо» Бителло, для которого это дебютный мяч за бело-голубых.

На 69-й минуте счет сравнял полузащитник «Краснодара» Кади Боржес. Он вышел на поле 61-й минуте, заменив Эдуарда Сперцяна.

В серии пенальти точнее оказались игроки «Краснодара» — 4:2. Вратарь «быков» Станислав Агкацев отбил удары Константина Тюкавина и Федора Смолова, который пробил по центру.

«Краснодар» набрал 5 очков и занимает третье место в группе D Кубка России. «Динамо» находится на втором месте с таким же количеством очков.

Кубок России. Группа D
19 сент, 15:00. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
1:1
Динамо
Источник: Таблица Кубка России
Футбол
Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Краснодар
Бителло
Кади Боржес
8
18
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