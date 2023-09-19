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Сегодня, 17:15

«Ахмат» — «Зенит»: прямая трансляция и где смотреть матч Кубка России

Прямая трансляция матча Кубка России «Ахмат» — «Зенит» начнется в 17.00 мск 20 сентября
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Футболист Марио Фернандес.
Марио Фернандес.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Ахмат» в Грозном примет «Зенит» в матче группы C Пути РПЛ FONBET Кубка России по футболу в среду, 20 сентября. Игра пройдет на стадионе «Ахмат Арена», начало — в 17.15 по московскому времени.

Видеотрансляция противостояния «Ахмат» — «Зенит» будет доступна в прямом эфире на канале «Матч ТВ». Начало — в 17.00.

«СЭ» на сайте проведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий матча.

Сине-бело-голубые под руководством тренера Сергея Семака набрали шесть баллов в турнирной таблице группы C, где занимают вторую строчку. «Ахмат» располагается на третьем месте с тремя очками.

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Футбол
Кубок России
ФК Ахмат
ФК Зенит
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