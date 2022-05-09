Силкин поделился ожиданиями от матча «Динамо» с «Аланией» в полуфинале БЕТСИТИ Кубка России

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин поделился ожиданиями от матча против «Алании» в рамках 1/2 финала БЕТСИТИ Кубка России.

«Это кубковая игра, она будет непростая с учетом того, что «Алания» так далеко вышла и прошла «Зенит». Недооценки со стороны «Динамо» быть не может, а с учетом того, что москвичи в трех последних матчах проиграли, им деваться некуда, надо перед своими болельщиками что-то показать, поэтому мотивация у них будет хорошая. С другой стороны, «Алания» играет в атакующий и смелый футбол. Думаю, динамовцам отступать дальше некуда, болельщики не поймут, если они еще «Алании» проиграют», — приводит слова Силкина ТАСС.

Матч «Динамо» — «Алания» состоится в Москве на «ВТБ Арене» 10 мая. Начало — в 16.30 по московскому времени.